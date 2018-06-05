وقال بيان أمني إنه عملية مراقبة العصابة الإجرامية استمرت لعدة أشهر والتي تقوم بتهريب الكوكايين عن طريق وضعه ضمن زجاجات كحول موضبة داخل أكياس تابعة للسوق الحرة لأحد المطارات الأجنبية.

وبعد وصول السوائل إلى الأراضي اللبنانية يقوم أفراد الخلية بفصل مادة الكوكايين عن السوائل وتحويلها إلى مواد خام، ليتم بيعها لصالح تجار المخدرات اللبنانيين، مقابل مبالغ مالية بمئات الآلاف الدولارات.

وبحسب البيان فقد تم "تحديد هوية مجموعة أفراد من جنسيات أجنبية ينتمون إلى منظّمة إجرامية دولية" وهم ينحدرون من إيطاليا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا، بالإضافة إلى لبنان.