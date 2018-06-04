وتظهر سيدة سعودية في الفيديو، أمام عدسات المصورين، وهي تتسلم رخصة قيادتها من وحدة المرور التابعة لها في المملكة.

وقد بدأت الإدارة العامة للمرور، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية وذلك استعدادا للموعد المحدد والخاص بالسماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية"، وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هذا الشهر.



وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.