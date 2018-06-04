ونقل موقع "إكسبريس" عن الطاهي قوله: "إن الملكة لا تتحرك من دون طعامها المفضل وهو كعكة البسكويت بالشوكولاتة، حيث ترفض الخروج من منزلها قبل تناول ما يكفيها منه".

وأضاف أن الملكة تعشق كعكة البسكويت بالشوكولاتة وتتناولها بشكل يومي.

وأشار الطاهي إلى أن إليزابيث تستمتع كذلك بالفواكه الطازجة والخضراوات، لافتا إلى أن فاكهتها المفضلة هي الموز الذي تتناوله على طريقتها الخاصة عقب تقطيعه قطعا صغيرة.

وتحرص الملكة على تناول الوجبات الصحية للحفاظ على رشاقتها مثل السمك المشوي، أو الدجاج المقدم مع الخضار، وفقا للطاهي الذي أشار إلى كره الملكة للثوم والبصل.