وخلال لقائه بالجالية، طلب دوتيرتي من سيدتين الصعود إلى المسرح كي يسلمهما كتابا، قبل أن يقبل إحداهما من فمها.

وطلب دوتيرتي القبلة، مازحا، مقابل الكتاب "الهدية"، حيث قال: "يجب أن تدفعي لي بقبلة. هل أنت مستعدة للقبلة"؟

ونالت الفعلة تصفيقا فوريا من الحضور، لكن ردود الفعل على الإنترنت لم تكن بنفس الدرجة من الحماسة، حيث أعرب كثيرون عن ضيقهم مما جرى ووصف البعض الرئيس بالمعادي للنساء.

وسبق لدوتيرتي أن أطلق تصريحات اعتبرها البعض مهينة بحق النساء، مثل ما تردد عن تشجيعه الجنود على التصويب على مناطق حساسة بجسد معارضات، حسب صحيفة "تلغراف".