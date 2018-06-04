ويبلغ حجم عبوات مياه زمزم الجديده 200مل، فيما عدد العبوات في الكرتون الواحد 48 عبوة.



ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير ماء زمزم المبارك خاصةً في المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) بطرق سهلة ومريحة وحضارية باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لضمان نقاوة مياه زمزم وفق المعايير العالمية.



ويمر ماء زمزم بمراحل دقيقة منذ خروجه من البئر حتى وصوله للمصنع ثم تعبئته في عبوات بلاستيكية سعة 10 و 5 لترات وتوزيعها على المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.



وفي شهر رمضان المبارك يكون مشروع سقيا زمزم في كامل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الطلب والتوسعات العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وأهابت إدارة مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بجميع المعتمرين والزوار عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية وهي موقع المشروع بمكة المكرمة، والنقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.