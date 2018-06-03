وأقيمت هذه المسابقة بمناسبة اليوم العالمي لحلوى "الدونات" الشهيرة، والتي تحتفل بها أميركا في الجمعة الأولى من شهر يونيو في كل عام.



وتمثل هذه المسابقة تقليدا بدأته جمعية "جيش الخلاص" الخيرية في ثلاثينات القرن الماضي، حسب ما ذكرت "رويترز".



ولم يتمكن المتسابقون في هذا العام من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي جوي تشستنات، و الذي تناول 55 قطعة من "الدونات" في 8 دقائق فقط.



وقال الفائز باللقب لهذا العام: "كنت أتدرب كثيرا في الأسابيع الماضية على تناول الدونات، واستخدمت أساليب وتقنيات مختلفة لتحطيم الرقم القياسي".



واستطاع ستوني أكل 48 قطعة دونات متغلبا على بقية المشاركين، وبعد أن عانى من نزيف في أنفه بسبب الجو الجاف.





