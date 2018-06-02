وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، السبت، أن السيارة من طراز "فيراري 250 جي تو أو"، مصنوعة عام 1963، ويطلق على السيارة القديمة اسم "الكأس المقدس".

وكانت السيارة المباعة فازت في سباق طواف فرنسا عام 1964، أحد أكثر السباقات شهرة وعراقة في العالم.

وقال المؤرخ المتخصص في شؤون سيارات فيراري، مارسيل ماسيني، إن رجل أعمال أميركي، اشترى السيارة دون أن يكشف عن هويته.

وتوقع المؤرخ أن السيارة ستباع خلال السنوات الخمس المقبلة بثمن يصل إلى 100 مليون دولار.

ويمكن عزو الثمن الباهض للسيارة، لكونها نادرة للغاية، إذ لم تنتج فراري سوى 36 نسخة منها بين عامي 1962-1964.

وقال ماسيني إن النسخة المباعة من أفضل 3 أو 4 من الطراز النادر.

وتجمع السيارة الكلاسيكية بين المظهر الرياضي والأداء، إذ زودتها فيراري بمحرك V12 بسعة 3 لتر، وبقدرة تصل إلى 200 حصان.