ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن السفير، أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قوله إن حملة جميع جوازات السفر الإماراتية يمكنهم دخول أراضي جمهورية البرازيل بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوما خلال 12 شهرا.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة البرازيل تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

وأضاف أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

كما أكد أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

ومع دخول اتفاقية الإعفاء المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل حيز النفاذ، يصل عدد الدول التي تعفي مواطني دولة الإمارات من التأشيرات المسبقة إلى 151 دولة.

وكانت كندا أعلنت، الثلاثاء، إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ 5 يونيو المقبل.

ووفقا لآخر التحديثات، يتربع جواز السفر الإماراتي "العادي" حاليا في المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا، كما يحتل المركز الـ 14 على مستوى العالم.