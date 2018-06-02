وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث إن حالة التحذير المنخفض الشهر الماضي للبركان الذي ثار الشهر الماضي، لم تتغير.

وأضافت أن الانفجار الذي وقع في الساعة 8:20 صباحا تسبب في حدوث حالة من الذعر ولا يزال مطار أدي سوسيبتو يوجياكارتا الدولي مفتوحا أمام الرحلات الجوية.

ويقع الجبل على بعد حوالي 30 كم من وسط مدينة يوجياكارتا في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان.

يعيش حوالي ربع مليون شخص داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من البركان.

كان آخر ثوران رئيسي لميرابي عام 2010 حيث قتل 347 شخصا.

تقع إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 250 مليون نسمة، ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي عرضة للزلازل والانفجارات البركانية. ويقوم علماء الزلازل في الحكومة الإندونيسية بمراقبة أكثر من 120 بركان نشط.