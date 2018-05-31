ويعتقد بعض المهووسين بنظرية المؤامرة أن الأرض مسطحة، وليست كروية تدور حول نفسها والشمس في وقت واحد.

وعند استخدام خدمة غوغل للترجمة من الإنجليزية إلى الفرنسية، ستُترجم عبارة"أنا أؤمن بأن الأرض مسطحة" إلى "أنا شخص أحمق".

ويستند بعض رافضي كروية الأرض، إلى معتقدات دينية وأفكار قديمة، ويرون حتى اليوم أن وكالة الفضاء الأميركية ومؤسسات علمية أخرى تخفي الحقيقة عن الناس.

وقالت شيلي فلوريد، وهي إحدى متزعمات حركة القائلين بالأرض المسطحة، إنه لا وجود للقارة الأسترالية فوق الأرض، أما من يدعون أنهم أستراليون فـ"مجرد ممثلين"، بحسب قولها.