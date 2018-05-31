ونشر ترامب صورة له مع كاردشيان في مكتبه قائلا في تغريدة على تويتر إنه أجرى "اجتماعا رائعا" مع النجمة.

وبحسب ما نقلت "إي بي سي نيوز"، فإنه كان من المتوقع أن تلتقي كاردشيان صهر ترامب، جاريد كوشنر الذي يدافع عن إصلاح الأحكام القضائية في الولايات المتحدة.

وطلبت كاردشيان من ترامب عفوا رئاسيا لسيدة تبلغ من العمر 62 عاما، تقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية تورطها في العمل مع شبكة لبيع الكوكايين.

وأدينت أليس ماري جونسون التي أصبحت جدة، سنة 1997، وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد رفض طلبا بالعفو عنها.

وقالت كاردشيان إنها متفائلة بشأن مستقبل جونسون، كما أعربت عن أملها أن ينال أشخاص آخرون فرصة حياة ثانية بعدما قضوا فترة في السجن.