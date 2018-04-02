واستدعت العائلة الشرطة التي تمكنت بمساعدة صياد تماسيح من إخراج التمساح من بركة المنزل بعد مقاومة.

وكانت شرطة ولاية فلوريدا قد نشرت لاحقا مجموعة من الصور ومقطع فيديو تظهر تمساحا من نوع "القاطور الأميركي" في بركة سباحة في منزل إحدى العائلات.

بالمقابل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق مقطع فيديو لأسرة إندونيسية تعيش مع تمساح عملاق طوله مترين ونصف المتر تقريبا، وكأنه واحد من أفراد العائلة.

وتوفر العائلة للتمساح، الذي يدعى "كوجيك"، ما بين كيلو ونصف الكيلو إلى 5 كيلوغرامات من الأسماك يوميا، وتحرص على تنظيفه باستمرار واللعب معه.

وقال رب الأسرة "إنه اشترى التمساح فور ولادته مقابل 1.31 جنيه إسترليني من صيادين عثروا عليه عام 1997، وكان طوله آنذاك 25 سم فقط".

وأضاف الرجل، واسمه محمد إيوان، أنه بعد أكثر من 20 عاما أصبح حجم التمساح كبيرا جدا، وأنه يتولى تنظيف التمساح بنفسه.

ويعيش "كوجيك" في حديقة منزل الأسرة في مقاطعة "سيمبور" غربي جزيرة جاوا، ويستطيع الأطفال في البيت اللعب على مقربة منه، دون أن يصيبهم بأي أذي.

وأكد إيوان أن صديقهم ليس شرسا أو متوحشا، ولم يهاجم أفراد أسرته من قبل.

ويبدو أن السياح من أميركا وأستراليا وأوروبا، يحرصون على رؤية هذا التمساح أثناء وجودهم في جاوا بإندونيسيا، بل أن بعضهم عرض مبالغ كبيرة مقابل شرائه، لكن كل عروضهم قوبلت بالرفض.