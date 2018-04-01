وقال حاكم تشيانج ماي لرويترز الأحد إنه يعتقد أن بيمكي ماسينكي رئيس تحرير مجلة تشيانج ماي سيتي لايف خالف القانون بنشر الصورة.

وقال الحاكم "الأمر يرجع للشرطة في جمع الأدلة".

وكتب في خطاب للشرطة يقول إن الملوك كانوا يعبدون ويبجلون في تشيانغ ماي، و"استخدام الصورة التي تظهر ثلاثة ملوك يرتدون الأقنعة مهين".

وتنتقد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على نطاق واسع قانون الإنترنت في تايلاند، الذي يجرم التشهير والإباحية، لتقليصه حرية التعبير.

وقال بيم، الذي يحمل الجنسيتين التايلاندية والبريطانية، إن صورة تماثيل الملوك الثلاثة التي ترتدي الأقنعة نشرت على صفحة على فيسبوك تروج لمسيرة لمكافحة التلوث ألغتها الحكومة فيما بعد.

وقال بيم لرويترز "شاركت في نشر الصورة معتقدا أنها وثيقة الصلة بالموضوع".

وأضاف "منذ عقود وأنا أروج للمدينة وأحبها.. لذلك من المزعج للغاية أن يحولني نضالي من أجل هواء نقي للمواطنين إلى الإساءة لسمعة المدينة".

وشهدت تايلاند في الفترة الأخيرة أسوأ معدلات تلوث للهواء منذ سنوات.