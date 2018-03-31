وصرح بيسكوف "لقد جنين مئات الملايين من الدولارات، وبعد 10 سنوات يقلن إن واينستين سيئ"، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية روسية.

وأضاف "لم تذهب أي منهن إلى الشرطة، ولم يقلن 'واينستين اغتصبني'. لا ! أردن كسب 10 ملايين دولار".

وأورد بيسكوف قائلا "ماذا تسمى المرأة التي نامت مع رجل مقابل 10 ملايين دولار؟ ربما أتحدث بفجاجة، لكنها تسمى عاهرة".

وأدلى بيسكوف بالتصريحات، يوم الخميس، بينما كان يتحدث عن مزاعم الصحفيات عن تعرضهن لتحرش من قبل ليونيد سلوتسكى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي.