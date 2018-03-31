وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لورين برينان البالغة من العمر 20 عاما وضعت ابنتها صوفيا بعد ساعات قليلة فقط من ولادة أختها ليلي البالغة من العمر 17 عاما لابن سمته جايدن في مستشفى بليفربول.

وقال والد الشابتين اللتين أنجبتا للمرة الأولى إنه سعيد جدا بعدما أصبح جدا لمرتين في يوم واحد.

وظهر الجد فيليب مع زوجته وهما يحضنان الحفيدين اللذين قدما إلى الحياة بفارق ساعات.