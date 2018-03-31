وبحسب ما نقل المصدر، فإن ماي دفعت 110 جنيهات إسترلينية في سبيل الحصول على لوحة "اللحظة التاريخية".

وجرى تقديم اللوحة التي قدر ثمنها الحقيقي بـ250 جنيها إسترلينيا بمثابة هدية، لكن بما أنه لا يمكن أن يتخطى سعر الهدية المقدمة لرئيس الوزراء في بريطانيا 140 جنيها إسترلينيا، فقد اضطرت ماي إلى دفع الفرق.

وأبلغت الرسالة التي وقعتها ماي، هيئات الاتحاد الأوروبي، رغبة لندن في الانسحاب، بموجب المادة الخمسين من معاهدة لشبونة.

ومن المرتقب أن تستغرق عملية انسحاب بريطانيا وقتا، إذ لن تنتهي سوى في 29 مارس من 2019.