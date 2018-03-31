وقالت السلطات الصينية إن العاصفة الترابية غطت مناطق واسعة من البلاد وصلت مساحتها إلى 1.5 مليون كيلومتر، بما في ذلك العاصمة بكين.

وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان، داعية إياهم إلى إغلاق النوافذ بشكل محكم ووضع قناعات للحماية من الغبار، كما حثت السائقين على الحيطة والحذر.

وأدت العاصفة إلى بروز المدينة في لون برتقالي، بينما بدت الشوارع خالية من المارة جراء رداءة الطقس.