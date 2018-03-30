وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن السائق زهانغ صدم دراجة زوجته الكهربائية، على الطريق، في إقليم شاندونغ، لكنه لم يغادر سيارته، إذ فضل أن يهرب.

ولفظ ابن السائق أنفاسه على الفور في موقع الحادث، فيما تعاني الزوجة إصابة حرجة ما زالت ترقد على إثرها في المستشفى.

وتمكنت السلطات من اعتقال السائق المتهور في غضون ساعات وتم اقتياده إلى المستشفى حتى يرى ضحاياه، فدخل في حالة حزن شديدة جراء "المصادفة المروعة".