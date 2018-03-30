ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، تخطت ماريا محمود (20 عاما) أبرز المنافسين في المسابقة، فيما وعدت بارتداء لباس السباحة "البوركيني"، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي ارتداء لباس البحر.

وتقول ماريا، وهي من برمنغهام ، إن أصدقاءها وعائلتها والمجتمع المسلم في بريطانيا يدعمونها، ولكنها تتوقع بعض ردود الأفعال السلبية من "كبار السن".

وأضافت: "يربط البعض بين المسلمين وأشياء سلبية مثل الإرهاب. لقد عقدت العزم على القيام بعملي لتحدي هذه الآراء".

وتابعت: "من النادر جدا أن تكون المرأة المسلمة في مسابقة ملكة جمال ، لكن لا يوجد ما يمنعنا من الدخول"، مؤكدة أن هدفها هو "تمكين النساء المسلمات".

وحصلت ماريا، طالبة علم النفس، على مكان في نصف النهائي بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال برمنغهام في الأسبوع الماضي ، وهي أول مسابقة لها على الإطلاق.