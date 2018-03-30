تمثال رونالدو "المشوّه" وضع في مطار ماديرا، مسقط رأس نجم ريال مدريد، تقديرا لجهوده.

واستجاب سانتوس لتحد من موقع "بليتشر ريبورت" الرياضي، الذي طالبه بنحت تمثال آخر لرونالدو، على أن يكون أكثر دقة، ويبدو أن الفنان البرتغالي نجح في ذلك.

وتحدث سانتوس وزوجته عن الانتقادات والسخرية التي تعرضا لها عند عرض تمثال رونالدو، حتى إن زوجته ظهرت تبكي في لقطات مصورة.

وقال سانتوس: "الناس بدأت تتصل ببيتي وتسأل: هل رأيتم هذا؟"، فيما أضافت زوجته: "أتذكر كيف كانت هذه الأيام صعبة".