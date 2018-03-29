وفي أقل من 24 ساعة، شهد المغاربة على واقعتين صادمتين، ويبدو أن فيديو الاعتداء الجنسي طغى على جريمة ضرب الزوجة في الشارع، إذ تناولته وسائل إعلام محلية وعربية بشكل واسع، قبل أن يعيد بيان للأمن تسليط الضوء على الواقعة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن البيان قوله إن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مكناس" نجحت، مساء اليوم الخميس، من "توقيف شخص كان ظهر في شريط فيديو على شبكة الإنترنت، وهو يعرض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع العام، فضلا عن حيازته لسلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين".

وأضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم توقيف المعني بالأمر بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في سياق البحث المنجز في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض الذي كانت ضحيته زوجة المشتبه فيه، مساء الاثنين المنصرم بمدينة إنزكان".

وقد تم، حسب المصدر ذاته، "الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية".