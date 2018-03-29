وفي بيان لها الخميس، كشفت إدارة المهرجان عن برنامج اليوم الأول للمهرجان في 22 يونيو، والذي يضم سبع حفلات تقام بالتزامن على خمس مسارح.

ويقدم الساهر حفله ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في فضاء النهضة، بينما يقدم جاريكس حفله ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة السويسي.

وفي المساء ذاته، يقدم عازف الغيتار الغاني إيبو تيلور حفله على مسرح أبو رقراق ضمن برنامج الموسيقى الأفريقية، فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج الاكتشافات.

ويشمل البرنامج المغربي ثلاث حفلات في الافتتاح على منصة سلا القريبة من الرباط، يتشارك فيها المغنين كرافاطا وإيهاب أمير وأمينتمري وأمينوكس.

ومهرجان موازين إيقاعات العالم الذي انطلق في 2001 وتنظمه جمعية مغرب الثقافات، هو أبرز حدث فني في المملكة المغربية يجذب إليه كل عام مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء بالعالم.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انضمام المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقي الأميركي برونو مارس إلى برنامج هذا العام الذي يمتد من 22 إلى 30 يونيو.