وقالت صاحبة الفيديو إنها كانت هي وأسرتها يطلبان الطعام في حدود الساعة الثانية صباحا، مضيفة "إلا أن النادلة كانت وقحة وعنيفة". وتابعت "طلبت منا أن نسرع في اختيار طعامنا، لأنها كانت متعبة".

وتظهر النادلة وهي تقول لإحدى السيدات "نعم أتحداك.. هل فعلا تريدين هذا الطعام؟"، ثم قامت بالبصق في الشطيرة، الأمر الذي أثار غضب الزبونة التي سارعت إلى رمي الطعام على العاملة.

وبعد انتشار الفيديو الذي أثار صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذر المطعم عن هذا التصرف، وقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك، إنه طرد النادلة.