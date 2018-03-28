والتقط أحد الأشخاص مقطع فيديو، من قلب حفل الزفاف، لبوش وهو يرقص بشكل غريب، حيث يبدو أنه يعيش اللحظة ولا يبدي أي اهتمام بمن حوله.

وكان بوش الابن (71 عاما) يرقص على أغنية You Spin Me Round الصادرة عام 1984.

وأثارت الرقصة عاصفة من التعليقات، حيث أجمع أغلب نشطاء الشبكات الاجتماعية على أن بوش "لم يفقد مهاراته في الرقص".

وجرى حفل زفاف ابن نيل بوش في إحدى مدن ولاية كولورادو، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ولم يكن بوش أبدا يخش من الرقص أمام الكاميرات، حيث تكررت نفس اللقطة حين زارت شركة غرب أفريقية للرقص البيت الأبيض عام 2007، وظهر بوش وهو يرقص بشكل جنوني.