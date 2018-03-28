ففي الدنمارك، عملية الطلاق لا تستغرق سوى بعض الإجراءات البسيطة، من خلال زيارة موقع إلكتروني وتعبئة استمارة، ثم دفع ما يناهز 70 دولار أميركي.

إلا أن القواعد الجديدة التي طرحتها وزارة الشؤون الاجتماعية في كوبنهاغن ستغير هذه الإجراءات، حسب "ديلي ستار".

وسيصبح لزاما على الزوجين اللذين يوافقان على إنهاء علاقتهما أن يلتزموا بـ"فترة التفكير" مدتها ثلاثة أشهر.

وخلال "فترة التفكير"، سيستفيد الطرفان من استشارات مجانية تقدمها لهما الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الفترة هي توفير "أكبر قدر من الحماية للأطفال"، مشيرة إلى أن الطلاق الفوري سيظل متاحًا لضحايا العنف أو الخيانة.

وتشهد الدنمارك أعلى معدل للطلاق في أوروبا الغربية، إذ تقول الأرقام الرسمية إن حوالي نصف الزيجات تنتهي بالانفصال.