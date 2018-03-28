وأظهر مقطع فيديو "ناقلة وقود" وهي تحترق داخل محطة في مدينة غوتيغاون، قبل أن يقفز ساجد خان داخلها ويقودها لبضعة أميال بعيدا عن المكان، ليمنع وقوع انفجار ضخم.

وقاد خان الشاحنة، تاركا وراءه "مسارا من النيران"، وسط ذهول الناس، ليصل بها إلى موقع بعيد عن المباني السكنية.

وما إن وصل بالشاحنة إلى "بر الآمان" حتى غادرها راكضا للنجاة بحياته، وفق ما ذكر موقع "SWNS".

ولم يصب أي شخص في الحريق، فيما تعرض خان لحروق طفيفة في وجهه ويديه وقدميه، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف.