وقالت الصحيفة إن امرأتين "تزوجتا" من شجرة عملاقة، في خطوة للفت الانتباه لمسؤولي المدينة من أجل عدم قطع الشجرة.

وارتدت كارين كوبر ودانا فوجليسونغ فساتين زفاف بيضاء، والتقطتا مجموعة من الصور بجانب الشجرة كما أنهما قامتا بتقطيع كعكة الزفاف، في مراسيم تشبه الأعراس "الحقيقية".

وتأتي هذه الخطوة، بعدما شرع مسؤولو المدينة، شهر ديسمبر الماضي، في مناقشة طرق التخلص من الشجرة، بعدما باتت جذورها تمتد إلى قطعة أرضية مجاورة معروضة للبيع مقابل مليون دولار.

وبعد مفاوضات طويلة، قررت السلطات صرف 13 ألف دولار من أجل تجذير الشجرة واستبدالها بشجيرات صغيرة.

وقالت المرأتان: "لم نكن نرغب في رؤية هذه الشجرة تختفي من أمام أعيننا بهذه السهولة.. لاسيما وأن عمرها يتجاوز 100 سنة".

وذكرت إحداهما أن ما قامتا به "لا يملك أي أثر قانوني"، مضيفة أن فكرة "الزواج من شجرة" منقولة من المكسيك، بعدما تزوجت عدة نساء من أشجار مختلفة لتحذير مسؤولي المدينة من مخاطر اقتلاعها.