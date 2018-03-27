وأرجع تييري فريمو، مدير المهرجان، في حواره مع "هوليوود ريبورتر" إلى أن السبب الرئيسي وراء منع "نتفليكس" يعود لرفض الشركة عرض أفلامها في دور السينما مفضلة عرضها على خدمتها للبث على الإنترنت.

ولاقت مشاركة "نتفليكس" في "كان" العام الماضي بفيلمي "Okja" و "The Meyerowitz Stories" اعتراضا من قبل صناع السينما في فرنسا، حيث فشلت الشركة في الحصول على ترخيص في اللحظات الأخيرة لعرض الفيلمين في دور العرض الفرنسية لمدة أسبوع واحد فقط تماشيا مع القوانين الفرنسية.

وأكد فريمو أن المهرجان سيتسع لعرض أفلام "نتفليكس"، ولكنها ستكون محرومة من فرصة المنافسة على جائزة السعفة الذهبية.