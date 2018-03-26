وقالت وزارة الثقافة في بيان إن "عالم الصحافة والنقد والأدب والثقافة المصرية والعربية بشكل عام فقد قيمة وقامة كبيرة، باعتبار الراحل أحد أهم الكتاب الذين أثروا الحياة الثقافية وتركوا بصمات مؤثرة في ذاكرة وتاريخ الكتابات الصحفية والأدبية والنقدية".

كما نعاه عدد كبير من الكتاب والأدباء والإعلاميين المصريين، منهم الشاعر زين العابدين فؤاد، والممثل نبيل الحلفاوي، والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد مجاهد، والرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ.

وارتبط جريس بقصة حب مع الفنانة المصرية البارزة سناء جميل، تكللت بزواج استمر نحو 4 عقود حتى وفاتها في 2002.

ولد لويس لوقا جريس في 27 يوليو 1928 في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والتحق في البداية بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية قبل أن يدفعه شغفه بالكتابة إلى دراسة الصحافة بالجامعة الأميركية.

بدأ مشواره الصحفي في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، قبل أن ينتقل سريعا إلى مجلة "صباح الخير" التي شكلت انطلاقته الحقيقية.

وعمل مراسلا لمجلتي "صباح الخير" و"روز اليوسف" من مقر الأمم المتحدة لبضع سنوات، قبل أن يعود للعمل من جديد من مصر، ورأس تحرير "صباح الخير" في الفترة من 1982 إلى 1989.

وكان جريس عضوا في العديد من المؤسسات والهيئات الثقافية في مصر، منها المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للثقافة ولجنة الرقابة على المصنفات الفنية.

وألف الكاتب الراحل عددا من القصص القصيرة منها "حب ومال" و"هذا يحدث للناس"، كما ترجم إلى العربية مسرحية "الثمن" للكاتب الأمريكي آرثر ميلر.