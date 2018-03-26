وصوّر الفيديو جسمين فضيين بشكل مركبتين فضائيتين، يتبعان طائرة مروحية عسكرية، كانت متجهة لموقع تحطم سفينة، لإنقاذ أي ناجين محتملين، وذلك قبالة الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا.

وظهر الفيديو الذي يعود للعام 2014، بعد أن نشره جيسون غليف، الذي سبق له العمل في سلاح الجو الملكي البريطاني، لمجموعة صور خاصة بالحادثة في كتابه "صور الأجسام الطائرة المجهولة".

وأوضح جيسون في حديث لصحيفة "صن"، أنه تحقق من الفيديو باستخدام أحدث التقنيات، مؤكداً أن الجسمين الغريبين ليسا طائرات بدون طيار أو طيور.

وأضاف جيسون: "عند تقريب الصورة والتدقيق فيها، سنجد أن الجسمين بقيا معاً أثناء الطيران على مسافة قريبة من بعضهما البعض، وبشكل متناسق للغاية".

وأيد نيك بوب، الذي كان يدير مكتب "اليوفو" التابع لوزارة الدفاع البريطانية لثلاث سنوات، رأي جيسون، وأثنى على خبرته في مجال تحليل الصور قائلا: "يتمتع جيسون بمهارة وخبرة في التحقق من الصور والفيديوهات، واكتشاف الحقيقي والمزيف منها".