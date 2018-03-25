ووفقا لرويترز فقد لوح المشاركون في مسيرة أحد السعف بسعف النخيل وأغصان الزيتون، إحياءً لذكرى ذلك اليوم الذي يقول الكتاب المقدس إن المسيح دخل فيه القدس واستُقبل باعتباره المخلص، قبل أن يُصلب بعد ذلك بخمسة أيام.

وسار مسيحيون فلسطينيون ومتدينون وحجاج وسائحون يرافقهم كهنة في طريق النزول من جبل الزيتون إلى القدس القديمة وهم يرفعون سعف النخيل وأغصان الزيتون ويرددون أناشيد دينية.