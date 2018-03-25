وفي مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية، قال الرئيس جون بايلي إن المزاعم التي وردت في المطبوعات التجارية في هوليوود بأنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل 10 سنوات في موقع تصوير سينمائي، غير صحيحة.

ولم يرد ممثل عن بايلي على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز، التأكد من المزاعم بشكل مستقل.

وذكرت مجلة "فارايتي" أن بايلي، وهو مخرج ومصور سينمائي، قال في المذكرة إن التقارير الإعلامية التي تصف الشكاوى المقدمة إلى الأكاديمية زائفة وعملت فقط على تشويه مسيرته المهنية المستمرة منذ 50 عاما.