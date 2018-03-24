وأوضح موقع "مترو" اللندني أن الحادثة وقعت في جنوب شرقي الصين، وأن الشرطة باشرت التحقيق في القضية بعد وصول المقطع المصور إليها.

وقالت مصادر في الشرطة أن تحقيق الشرطة بدأ يوم الخميس (22 مارس) بعد أن رأى الضباط ذلك الفيديو المروع، وتظهر فيه المرأة الطاعنة في السن وهي تحاول تفادي ضربات ابنها وإبعاده عنها بينما هي جالسة على كرسيها.

ولكن ورغم من جهودها المضنية في الدفاع عن نفسها فإن تلك المرأة الضعيفة سرعان ما تخسر معركتها مع ابنها القوي الذي واصل ضربها بعنف، قبل أن يمسكها عنقها ويجبرها على الانحناء، ويوجه ضربات متتالية لرأسها.

وبعد ذلك وحسب مقاطع الفيديو يدعي الشاب أنه تركها، وبينما هي تلتقط أنفاسها، يعود ليوجه لها صفعات على وجهها النحيل.

وبرر ذلك الشاب اعتدائه الوحشي على بأنها دائما ما تترك المنزل في حالة من الفوضى وعدم الترتيب.

وبعد القبض عليه اعترف الابن بجريمته البشعة، فيما يزال التحقيق مستمراً في تلك الواقعة حتى الآن.