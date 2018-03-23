وظهر ميشيل كاستيلتشي، المساعد الأول للطيار، وهو يرقص داخل قمرة القيادة مع بومة متحركة يوفرها تطبيق سناب شات، على ارتفاع 38 ألف قدم من سطح البحر، وفق "سكاي نيوز".

وكان كاستيلتشي يعبث في أوراق أمامه حين نبهه الطيار بالنظر إليه، فأخذ حينها يحرك يديه وكأنه يطير مع البومة المتحركة، وذلك خلال رحلة من باريس إلى مدريد الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم شركة "إيزي جيت": "نأخذ ما جرى على محمل الجد، ونحقق مع الطيارين المشاركين فيها"، مضيفا أن سلامة الركاب على متن الرحلة "لم تكن في خطر".

وأوضح المتحدث أن تصرف الطيارين "لا يرقى إلى مستوى المعايير العالية التي تتوقعها إيزي جيت من طياريها". وقال إن "هذا غير مقبول، ولا يمثل آلاف الطيارين المحترفين الذين يعملون في شركة الطيران".

وأكد المتحدث باسم شركة الطيران البريطانية، أنه تم تعليق عمل الطيارين بناء على الإجراءات التأديبية المتبعة في هذا الإطار، في انتظار نتائج التحقيق.