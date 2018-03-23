وتكون مشروع تأهيل بئر زمزم من قسمين يشمل الأول منهما استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بالبئر وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ثمانية أمتار وطولها 120 مترا.

وتضمن القسم الثاني من المشروع يتضمن استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم.

ويعد مشروع تأهيل عبارات بئر زمزم أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها وزارة المالية في المسجد الحرام في إطار مشاريع توسعة الحرمين الشريفين بما يخدم ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لهم لأداء عبادتهم ومناسكهم بكل سهولة ويسر.