وبحسب "فرانس برس"، فقد قدم المشتبه بهم وبينهم قاصران، الخميس، إلى قاضي تحقيق في اليكانتي.

وقال بيان للشرطة إن هؤلاء الرجال "قدموا مخدرات ومالا" إلى ضحاياهم اللواتي تتفاوت أعمارهن بين 14 و15 و17 عاما، لجذبهن إلى شقة تم فيها الاعتداء عليهن.

وأضاف البيان، أن المراهقات الثلاث هربن من مدرسة داخلية للمراهقات ممن يواجهن صعوبات. وقد احتجزت إحداهن ليوم كامل، اعتدى خلاله عليها أعضاء المجموعة، وقاموا باستغلالها جنسيا على نحو متكرر.

وقد تمكنت الشرطة من التعرف إلى اثنتين من الضحايا، لكنها ما زالت تبحث عن الثالثة التي تبلغ من العمر 17 عاما.