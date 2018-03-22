ونقلت رويترز عن قصر كينزنغتون أن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج في كنيسة سان جورج يوم 19 مايو بقصر ويندسور، قصر الملكة إليزابيث، سيدعون إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.

وفي المساء سيحضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروغمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد هاري.

وأكد القصر أن الدعوات المطبوعة بماء الذهب أرسلت بالفعل هذا الأسبوع، فيما لم ترد معلومات عن المدعوين.