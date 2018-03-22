وانحرفت السيارة وهي من طراز "فورد فوكس"، صوب الرصيف، من جراء ضغط السائقة على دواسة البنزين عوض الفرامل، مما أدى إلى مقتل سيدة تبلغ من 44 سنة من العمر وجرح آخرين.

وبحسب المصدر، فقد جرى الحكم بالسجن لـ28 شهرا على السائقة التي انحرفت عن مسارها، وكانت من المرجح أن توقع عددا أكبر من الضحايا بسبب السرعة التي سارت بها العربة.

ولم تكن السيدة المتسببة بالحادث ترتدي النظارات وقت الحادث، بالرغم من كونها ملزمة بذلك، في رخصة القيادة الممنوحة لها.