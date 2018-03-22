وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن الشركة أنقصت طول الحزام بسبب تركيب وسائد هوائية للأحزمة في درجة رجال الأعمال على متن طائراتها الجديدة من طراز "دريملاينر 787".

وتبعا للخطوة، لا يستطيع البدناء الذين يتجاوز طول خصرهم 56 بوصة أن يربطوا الحزام بطريقة تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة.

فضلا عن ذلك، تؤثر الخطوة على الآباء الذين دأبوا على السفر وأبناؤهم في الأحضان، ولذلك، بات لزاما عليهم أن يقبلوا بالدرجة الاقتصادية.

وبموجب القرار، تفرض الشركة التايلاندية وزنا محددا على الركاب، وهو ما سبق أن أعلنته شركة "فين إير" الفنلندية، في نوفمبر الماضي، حين أكدت عزمها قياس وزن الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة.

وأوضحت الشركة أنها لا تسعى إلى "معاقبة" من يعانون الوزن الزائد، لكن القياس سيساعدها على توازن الطائرة وخفض تكلفة الوقود.