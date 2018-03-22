وحلل باحثون من جامعة "سوري" البريطانية بصمات 50 متطوعا لم يجرب أي منهم المخدرات من قبل، و15 شخصا تعاطوا الكوكايين أو الهيروين خلال 24 ساعة سابقة.

ووجد الباحثون أن 13 بالمئة من بصمات من لم يتعاطوا المخدرات بها بقايا مسحوق الكوكايين، و1 بالمئة بها بقايا هيروين.

وتهدف الدراسة إلى التوعية والتحذير بعملية اتهام الأشخاص بتعاطي المخدرات، وذلك بسبب التلوث العالي في الجو، الذي قد يسبب انتشار بقايا أنواع من المخدرات على أجساد أفراد لم يجربوها قط.

وكان مركز بريطاني لعلوم الطب الشرعي أكد في وقت سابق أن كل عملة ورقية في بريطانيا معرضة للتلوث ببقايا مخدرات من الدرجة الأولى، بعد أسبوعين فقط من طباعتها وتداولها.

وقالت الأستاذة ميلاني بيلي في جامعة "سوري": "صدق أو لا تصدق، الكوكايين يعد من ملوثات الجو الأكثر انتشارا. ومن المتعارف عليه أن المادة موجودة على العملات الورقية".

وأضافت: "تفاجئنا بالعدد الكبير من البصمات الملوثة أثناء البحث".