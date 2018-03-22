واستخدم الباحثون خرائط "غوغل" لتحديد المناطق المغطاة بالأشجار في مدن العالم، وحددوا نسبة الأشجار بالنسبة لمساحات المدن
وصنف موقع "بزنس إنسايدر" المدن التي تمتلك أكثر نسبة من الأشجار حول العالم:
15- ميامي، الولايات المتحدة (19.4 بالمئة من مساحة المدينة تغطيها الأشجار)
14- تورونتو، كندا (19.5 بالمئة)
13- سياتل، الولايات المتحدة (20 بالمئة)
12- أمستردام، هولندا (20.6 بالمئة)
11- جنيف، سويسرا (21.4 بالمئة)
10- فرانكفورت، ألمانيا (21.5 بالمئة)
9- ساكرامنتو، الولايات المتحدة (23.6 بالمئة)
8- جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (23.6 بالمئة)
7- دوربان، جنوب أفريقيا (23.7 بالمئة)
6- مونتريال، كندا (25.5 بالمئة)
5- سيدني، أستراليا (25.9 بالمئة)
4- فانكوفر، كندا (25.9 بالمئة)
3- أوسلو، النرويج (28.8 بالمئة)
2- سنغافورة (29.3 بالمئة)
1- تامبا، الولايات المتحدة (36.1 بالمئة)