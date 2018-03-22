وظهر في الفيديو كاميرا السيارة وهي تصور الطريق المظلم، قبل أن تظهر امرأة عابرة للطريق تسير بجانب دراجتها، لتصدمها السيارة بسرعة كاملة ومن دون محاولة للتوقف.

كما أظهرت اللقطات راكبة السيارة، التي لم تعر انتباها للطريق، لكنها تفاجأت بارتطام السيارة بامرأة في الطريق.

ووقع الحادث، الاثنين، عندما صدمت سيارة ذاتية القيادة، تابعة لشركة أوبر، امرأة في ولاية أريزونا الأميركية فأردتها قتيلة.

وكانت المرأة تسير خارج خط المشاة، عندما صدمتها السيارة التابعة لأوبر في مدينة تيمبي في ولاية أريزونا الأميركية، وفق ما ذكر موقع "غارديان" البريطاني.

وقالت شرطة تيمبي إن السيارة كانت في وضع القيادة الذاتية عندما صدمت السيدة البالغة من العمر 49 عاما.

وقالت شركة أوبر في بيان: "قلوبنا مع عائلة الضحية. نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية في تحقيقها بشأن الحادث".

وأضافت الشركة أنها أوقفت سياراتها ذاتية القيادة في كل من فينيكس، وبيتسبرغ، وسان فرانسيسكو وتورونتو.