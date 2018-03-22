وشوهد فاراج وهو يستقل مركب في النهر مع معارضين آخرين، قبل أن يباشروا في إلقاء الأسماك الميتة قبالة البرلمان البريطاني، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".

وفاراج هو الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني ويعتبر أن أكثر مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا، الاثنين، إلى اتفاق بشأن الترتيبات الثنائية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 21 شهرا، قبل الانفصال النهائي لبريطانيا عن التكتل الاقتصادي.

لكن هذا الاتفاق لم يعجب فاراج والعديد من الصيادين في البلاد، الذين يرفضون الخضوع للقوانين الأوروبية خلال الفترة الانتقالية.

ويقول صيادون إن انضواء بريطانيا تحت الاتحاد الأوروبي يجعها خاضعة لاتفاقية الصيد البحري، التي يقولون إنها ستؤدي إلى إفلاسهم.