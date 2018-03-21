وتوصل الباحثون، وهم من جامعة "آخن" الألمانية، إلى أكثر من 1600 ملف وصورة، مرتبطة باعتداءات جنسية على الأطفال.

واحتوت ملفات عدة على ما مجموعه 274 رابطا لمواقع "الشبكة المظلمة" أو ما يعرف باسم Dark Web، أو ملفات تحتوي على صور غير قانونية لاستغلال الأطفال جنسيا.

وقال الباحثون: "يظهر تحليلنا أن محتوى معينا مثل المواد الإباحية، يمكن أن يجعل مجرد امتلاك بلوكتشين غير قانوني. من بين هذه الملفات هناك محتوى غير مرغوب فيه مثل الروابط إلى المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، التي يتم توزيعها على جميع المتعاملين على البتكوين".

ويمكن تحميل الـ"بلوكتشين"، التي يبلغ حجمها أكثر من 100 غيغابايت، إلا أن هذا غير ضروري من أجل عمليات الدفع.

والـ"بلوكتشين" شبكة رقمية لجميع المعاملات التي تستخدمها العملات المشفرة، ولكن وجود مواد غير مشروعة عليها يعني أن أي مستخدم يقوم بتحميلها قد يتعرض لخطر المقاضاة بموجب قوانين حماية الطفل.