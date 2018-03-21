وأشار الشخص، والذي لم يكشف عن اسمه، إلى أنه اعتقد ما رآه في بادئ الأمر مجرد استعراض لطائرة عسكرية، ولكن ما قام بها هذا الجسم كان يفوق قدرات الطائرات العسكرية.

وقد شكك بعض المستخدمين ممن شاهدوا الفيديو على "يوتيوب" من صحته، حيث رأى بعضهم أن الأمر عبارة عن خدعة بصرية لطائرتين تحلقان على ارتفاعين مختلفين، وإحداها ولّدت الدخان الظاهر.