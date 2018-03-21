وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، أن الحادث وقع في إحدى قاعات السينما في مدينة برمنغهام وسط البلاد مطلع مارس الجاري.

وقالت السينما في بيان إن الرجل توفي يوم 16 مارس الجاري بعد أسبوع من وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا في الواقعة.

ووصف مصدر مطلع على القضية كيفية وقوع الحادث الغريب من نوعه، إذ أنزل الرجل نفسه ووضع رأسه تحت مسندي المقعد عن نهاية الفلم بحثا عن هاتفه.

ولسوء حظ هذا الرجل كانت مساند المقعد في الدرجة الذهبية إلكترونية، فعندما أخفض رأسه سقطت المساند تلقائيا.

ولم يتمكن الأشخاص الذين قدموا للمساعدة من إخراجه إلا بعد أنه كسروا المسند.

وقالت سلطات الطوارئ إنها تلقت بلاغا بشان تعرض رجل في السينما إلى سكتة قلبية، حيث قدم له الإسعافات الأولية، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.