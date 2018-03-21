كما صدر أمر لشهيد مسعود الثلاثاء بنشر اعتذار مكتوب عن تقريره الذي يعود إلى يناير الماضي حول اغتصاب وقتل زينب أنصاري (سبع سنوات)، وهي قضية أثارت غضبا عاما.



كان مسعود قد ذكر أن قاتلها لديه 37 حسابا مصرفيا أجنبيا، وهو ادعاء رفضه المحققون.



ويبدو أن السلطات الباكستانية اتخذت الخطوة النادرة بحظر ظهور مسعود بسبب الحساسيات المحيطة بحادث القتل.



