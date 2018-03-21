أبو ظبي - سكاي نيوز عربية حظرت المحكمة العليا الباكستانية في خطوة اعتبرت نادرة ظهور مقدم برامج تلفزيوني على الهواء لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية تقرير زائف يقول إن اغتصاب وقتل طفلة مرتبطان بشبكة دولية للتصوير الإباحي للأطفال. حسب أسوتشيدبرس.
كما صدر أمر لشهيد مسعود الثلاثاء بنشر اعتذار مكتوب عن تقريره الذي يعود إلى يناير الماضي حول اغتصاب وقتل زينب أنصاري (سبع سنوات)، وهي قضية أثارت غضبا عاما.
كان مسعود قد ذكر أن قاتلها لديه 37 حسابا مصرفيا أجنبيا، وهو ادعاء رفضه المحققون.
ويبدو أن السلطات الباكستانية اتخذت الخطوة النادرة بحظر ظهور مسعود بسبب الحساسيات المحيطة بحادث القتل.