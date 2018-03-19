ولفظت السائحة أورسولا هيرنانديز (47 عاما) أنفساها الأخيرة، على إثر ارتطامها بالرمال عقب سقوطها من ارتفاع كبير إلى حد ما، بعد أن اصطدمت بمظلة شخص آخر كان يحاول الهبوط على الشاطئ.

وقد قع الحادث بعد ظهر السبت على شاطئ في منتجع بويرتو إسكونديدو الساحلي، وتم نقل الضحية من العاصمة مكسيكو سيتي إلى مستشفى مجاور، حيث أعلنت السلطات عن وفاتها.

أما الرجل، الذي لم يعرف اسمه وكان في عطلة على الشاطئ، فقد أصيب بجراح متوسطة، وتلقى العلاج في إحدى المستشفيات.

وأوضح صحفي محلي أن شخصا قتل وأصيب آخر في حادث مماثل قبل أيام، وقال: "أنا متأكد من أنه لن يتم محاسبة أي شخص. لا أحد ينظم هذه النوع من الخدمات".

وتعد بويرتو إسكونديدو مدينة ساحلية، ومنتجعا على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك في ولاية أواكساكا. وفي السنوات الأخيرة أصبح معروفة كواحدة من أفضل وجهات ركوب الأمواج في العالم.