وأوقف ضابط شرطة من تايمز فالي (جنوب شرق إنجلترا)، مؤخرا، سائق سيارة، فتفاجأ برخصة سياقة لهومر سيبمسون، وهي شخصية كارتونية وهمية تظهر في مسلسل الرسوم المتحركة الموجّه للكبار "عائلة سيمبسون".

والاسم المسجل على الرخصة هو "ه. سيمبسون" والعنوان هو "28، طريق سبرينغفيلد، أميركا".

وقالت شرطة تايمز فالي في تغريدة على تويتر "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقف الشرطي فيليبس سائق سيارة فلما طلب أوراقه، تفاجأ بالصورة أعلاه".

وتابعت أنه تم احتجاز السيارة وجرى إبلاغ المصالح بـ"قيادة السائق المركبة بالرغم من عدم حيازته تأمين أو رخصة قيادة ".