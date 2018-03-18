وتمّ التكريم في حفل كبير أقيم مساء اليوم بفندق ومنتجع "أتلانتس" بدبي، حيث نالت زافيراكو، معلمة الفنون والمنسوجات بمدرسة ألبرتون كوميونتي برنت في لندن على لقب أفضل معلمة في العالم لهذه السنة، وحصلت على مليون دولار قيمة الجائزة وكأس ذهبية.

وتفوقت زافيراكو على حوالي 30 ألف معلم تقدم في المسابقة من جميع أنحاء العالم. ومنقطة برنت تعد واحدة من أكثر الأماكن تنوعا عرقيا في البلاد. ويأتي طلابها من بعض أفقر الأسر في بريطانيا حيث ليس بالضرورة أن يتحدث الوالدان الإنجليزية.